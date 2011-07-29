فرهاد توحیدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: کارگردانی و تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده رضا شیرازی است. وی از جمله فیلمسازان ایرانی است که در خارج از کشور فعالیت می‌کند.

وی افزود: فیلمنامه "خانه‌ای در نیمه راه" یک کار اجتماعی است و درباره مشکلات مهاجرت است و در آن بازیگران ایرانی و خارجی مقیم کشور انگلیس بازی می‌کنند. نگارش فیلمنامه به اتمام رسیده و به زودی وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود. البته شیرازی قرار است ساخت فیلمنامه دیگری را از محمود اربابی به زودی شروع کند.

این نویسنده ادامه داد: قرارداد نگارش فیلمنامه "پنجه شکسته" را با تلویزیون بستم و به تازگی فاز تحقیقاتی آن آغاز شده است فکر می‌کنم تا اواخر تابستان نگارش فیلمنامه را آغاز کنم. این مجموعه تلویزیونی درباره تسخیر لانه جاسوسی است.

فرهاد توحیدی نگارش فیلمنامه‌های فیلم‌های سینمایی "هفت و پنج دقیقه"، "پاداش سکوت"، " گاهی به آسمان نگاه کن"، "پرونده هاوانا" و... را برعهده داشته است.