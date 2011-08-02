منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان هنوز با همدیگر به هماهنگی صددرصد نرسیده‌اند و قطعا در این بازی هر تیمی که بهتر از موقعیت‌ها استفاده کند، برنده خواهد شد.

وی اضافه کرد: دیدار استقلال و سپاهان برای هر دو تیم سخت و دشوار است ولی امیدواریم در این مسابقه به نتیجه دلخواه دست یافته و با امتیاز به تهران بازگردیم.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال در مورد آخرین وضعیت حیدری تاکید کرد: خسرو بازیکن استقلال بوده و فتح اله‌زاده پیگیری وضعیت این بازیکن است. متاسفانه در فوتبال ما همیشه این مشکلات و گرفتاری‌ها وجود دارد ولی سرپرست باشگاه درصدد حل این مشکل و حضور حیدری در مسابقات استقلال است.

وی در مورد اینکه غیبت حیدری در دیدار با سپاهان برای استقلال مشکل ساز نخواهد بود، اظهار داشت: ما امیدواریم این مشکل حل شود اما در غیر اینصورت فکر نمی‌کنم این اتفاق تاثیر منفی در تیم بگذارد و سایر بازیکنان با تمام توان در این بازی به میدان می‌روند.

پورحیدری در پایان گفت: میلاد میداوودی هم در دیدار با سپاهان حضور نخواهد داشت. البته مصدومیت این بازیکن کاملا برطرف شده و در تمرینات گروهی شرکت می‌کند اما از 2-3 هفته آینده می‌تواند در مسابقات استقلال به میدان برود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته نخست یازدهمین دوره لیگ برتر ساعت 22:30 دقیقه چهارشنبه هفته جاری به قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.