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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

پورحیدری در گفتگو با مهر:

فتح اله‌زاده پیگیر وضعیت حیدری است/ به هماهنگی صددرصد نرسیده‌ایم

فتح اله‌زاده پیگیر وضعیت حیدری است/ به هماهنگی صددرصد نرسیده‌ایم

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه برخی از مشکلات تنها در فوتبال ایران رخ می‌دهد، گفت: فتح اله‌زاده پیگیر وضعیت خسرو حیدری است و امیدواریم مشکل این بازیکن بزودی برطرف شود.

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان هنوز با همدیگر به هماهنگی صددرصد نرسیده‌اند و قطعا در این بازی هر تیمی که بهتر از موقعیت‌ها استفاده کند، برنده خواهد شد.

وی اضافه کرد: دیدار استقلال و سپاهان برای هر دو تیم سخت و دشوار است ولی امیدواریم در این مسابقه به نتیجه دلخواه دست یافته و با امتیاز به تهران بازگردیم.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال در مورد آخرین وضعیت حیدری تاکید کرد: خسرو بازیکن استقلال بوده و فتح اله‌زاده پیگیری وضعیت این بازیکن است. متاسفانه در فوتبال ما همیشه این مشکلات و گرفتاری‌ها وجود دارد ولی سرپرست باشگاه درصدد حل این مشکل و حضور حیدری در مسابقات استقلال است.

وی در مورد اینکه غیبت حیدری در دیدار با سپاهان برای استقلال مشکل ساز نخواهد بود، اظهار داشت: ما امیدواریم این مشکل حل شود اما در غیر اینصورت فکر نمی‌کنم این اتفاق تاثیر منفی در تیم بگذارد و سایر بازیکنان با تمام توان در این بازی به میدان می‌روند.

پورحیدری در پایان گفت: میلاد میداوودی هم در دیدار با سپاهان حضور نخواهد داشت. البته مصدومیت این بازیکن کاملا برطرف شده و در تمرینات گروهی شرکت می‌کند اما از 2-3 هفته آینده می‌تواند در مسابقات استقلال به میدان برود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته نخست یازدهمین دوره لیگ برتر ساعت 22:30 دقیقه چهارشنبه هفته جاری به قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1369827

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