پیکان نماینده اندونزی را شکست داد/ صعود شاگردان اکبری به مرحله نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در اندونزی امروز پنجشنبه با پیکار هشت تیم برتر مسابقات در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد.

در یکی از دیدارهای این مرحله تیم پیکان به مصاف "سامسل دیانسی بانک" اندونزی، نماینده کشور میزبان رفت و موفق شد با تحمیل شکست 3 بر یک به این تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها را بدست آورد.

شاگردان پیمان اکبری در این دیدار گیم‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با نتایج (25 بر 16)، (25 بر 17) و (25 بر 23) مقابل تیم "سامسل دیناسی بانک" اندونزی با برتری پشت سر گذاشتند. نماینده کشورمان گیم سوم را با نتیجه (25 بر 23) به حریف خود واگذار کرد.

تیم پیکان جمعه عصر در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به مصاف برنده دیدار نمایندگان چین و قطر خواهد رفت.

بیست و دومین رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا تا 8 مردادماه ادامه خواهد داشت. تیم نخست این رقابت‌ها به مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان صعود می کند.