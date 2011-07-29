  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۱۸

مقامات دو کشور تاکید کردند:

افزایش همکاری های نظامی اندونزی و سنگاپور

افزایش همکاری های نظامی اندونزی و سنگاپور

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون رئیس جمهور اندونزی و وزیر دفاع سنگاپور طی دیداری در جاکارتا پایتخت اندونزی توافق کردند که با تبادل نیروهای نظامی بیشتر به افزایش احترام و اعتماد دو طرفه بین دو کشور کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، "بودیونو" معاون رئیس جمهور اندونزی در این دیدار گفت: مهمترین عامل در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه ایجاد اعتماد بالای دو طرفه است که همکاری های نظامی اندونزی و سنگاپور در سالهای اخیر همواره باعث گسترش این اعتماد دو طرفه شده است.

اندونزی سالانه 600 افسر نظامی خود را جهت گذراندن دوره های آموزشی به سنگاپور می فرستد و سنگاپور نیز افسران خود را برای تحصیل به انستیتوی های نظامی اندونزی اعزام می کند.
 
"ننگ انگ هن" در ادامه سفر سه روزه خود به اندونزی با وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرده بود.

 
کد مطلب 1369952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها