افزایش همکاری های نظامی اندونزی و سنگاپور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، "بودیونو" معاون رئیس جمهور اندونزی در این دیدار گفت: مهمترین عامل در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه ایجاد اعتماد بالای دو طرفه است که همکاری های نظامی اندونزی و سنگاپور در سالهای اخیر همواره باعث گسترش این اعتماد دو طرفه شده است.

اندونزی سالانه 600 افسر نظامی خود را جهت گذراندن دوره های آموزشی به سنگاپور می فرستد و سنگاپور نیز افسران خود را برای تحصیل به انستیتوی های نظامی اندونزی اعزام می کند.

"ننگ انگ هن" در ادامه سفر سه روزه خود به اندونزی با وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرده بود.



