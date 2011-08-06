افزایش خشونت در جرایم/ شیوع اسیدپاشی نگران کننده است

سمیرا ابطحی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در دو سال اخیر شاهد افزایش خشونت در برخی از جرایم هستیم. اگرچه در گذشته نیز جرایمی مانند سرقت به عنف، زورگیری، قتل در مکان های عمومی و تجاوز در کشور رخ می داد اما هیچکدام ازاین حادثه ها دارای خشونت کنونی نبود. متاسفانه بعضا عدم برخورد قاطع بامجرمان منجر به افزایش خشونت از سوی این افراد می شود.

وی ادامه داد:البته نبود شغل مناسب، اعتیاد و بعضا مصرف مواد روانگردان در ارتکاب جرم موثر است. وقتی فرد مواد مخدر صنعتی و روانگردان مصرف می کند کنترلی بر رفتار خود نداشته و در یک لحظه می تواند مرتکب جنایتی جبران ناپذیر شود. متاسفانه عده زیادی از معتادان و مصرف کنندگان روانگردانها مرتکب جرایمی مانند تجاوز، اخاذی و بعضا قتل می شوند.

ابطحی افزود: این افراد پس از ارتکاب جرم مدعی هستند که هیچ کنترلی بر رفتارشان نداشته و در آن لحظه نمی دانستند درحال ارتکاب جرم هستند.

این حقوقدان شیوع مجدد اسیدپاشی در کشور را نگران کننده دانست و تاکید کرد: اگر نتوانیم جلوی اسیدپاشی را در همین ابتدا بگیریم مجرمان برای محاکمه افراد از اسید استفاده می کنند. اگرچه در گذشته دستگاه قضا با قاطعیت با این افراد برخورد می کرد اما متاسفانه در چند پرونده شاهد طولانی شدن روند رسیدگی بودیم که همین امر مجرمان را در استفاده از اسید به انتقام و محاکمه گستاخ می کند.

وی با اشاره به وقوع اسیدپاشی در برخی از استانهای غربی اظهار داشت:باید برای برخورد با اینگونه جرایم قوانین سختگیرانه تری درنظر گرفته شود. اگر متهمان بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است هیچگاه دست به ارتکاب چنین جرایمی نمی زنند.