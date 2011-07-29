توضیحات تکمیلی سایپا درباره پادش اعضای هیئت مدیره

خبرگزاری مهر چهارشنبه گزارش داد که سود خالص شرکت خودروسازی سایپا در سال 89 به بیش از 360 میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که این رقم در سال 88 بیش از 618 میلیارد تومان بوده است.
در همین حال، پاداش مصوب هیئت مدیره سایپا از 300 میلیون تومان سال 88 به 330 میلیون تومان در سال 89 افزایش یافته است. در حال حاضر هیئت مدیره سایپا پنج عضو دارد.
حسن شاهرخی مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا در تماسی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که پاداش اعضای هیئت مدیره مربوط به شخصیت حقیقی افراد نمیشود بلکه این پاداش برای شخصیت حقوقی افراد است.
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