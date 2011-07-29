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۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

پور محمدی:

5 هزار دستگاه اجرایی به سامانه ملی مناقصه و مزایده متصل شدند

5 هزار دستگاه اجرایی به سامانه ملی مناقصه و مزایده متصل شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کشور از آغاز به کار سامانه ملی مناقصه و مزایده خبر داد و گفت: در حال حاضر 5 هزار کاربر در دستگاه های دولتی به این شبکه متصل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی صبح جمعه در جمع خبرنگاران بیرجند اظهارداشت: از اول مرداد ماه سال جاری انتقال اطلاعات بدون شبکه رایانه ای سامانه ملی مناقصه و مزایده پذیرفته نمی شود.

وی با اشاره به اینکه این سامانه عملا بسترهای فساد را کنترل می کند، افزود: این فرآیند در بخش خصوصی نیز انجام خواهد شد.

پور محمدی در ادامه به قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: با تصویب این قانون یک فضای جدی تر حمایت از اقتصاد خصوصی در کشور ایجاد می شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور با تاکید بر اینکه حساب مالی دولتی باید با برنامه، ثبت و ضبط دقیق و با مقررات باشد، بیان داشت: با راه اندازی سامانه ملی مناقصه و مزایده امیدواریم با کاهش جدی تخلفات مالی روبرو شویم.

کد مطلب 1370008

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