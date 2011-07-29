به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان بزرگسالان شهریورماه سال جاری در کره جنوبی برگزار می‌شود که تاکنون 6 ورزشکار ایران موفق به دریافت مجوز برای حضور در این مسابقات شده اند.

احسان حدادی و محمد صمیمی در پرتاب دیسک، هادی سپهرزاد در دهگانه، امین نیک فر در پرتاب وزنه، سجاد مرادی در دوهای 800 و 1500 متر 5 دوومیدانی کار مرد کشورمان هستند که با دستیابی به رکوردهای فدراسیون جهانی جواز حضور در این مسابقات را بدست آورده اند.

طبق قوانین هر کشوری می تواند از یک واید کارت استفاده کند. فدراسیون دوومیدانی ایران با توجه به عملکرد خوب مریم طوسی در مسابقات قهرمانی آسیا و قرار گرفتن وی در رده بندی دوم آسیا این دونده دوهای سرعت ایران را به عنوان تنها بانوی ورزشکار ایرانی راهی این رقابتها خواهد کرد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 12 شهریورماه در "دایگو" کره جنوبی برگزار می شود. تیم دوومیدانی ایران در دوره قبل این مسابقات در آلمان با ترکیب سجاد مرادی و لیلا رجبی در رقابتها حاضر شده بود.