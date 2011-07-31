اسدالله شعبانی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، ارائه سیر مطالعاتی به نوجوان را به منظور محدود کردن آنان کار درستی ندانسته و گفت: می‌توان به نوجوان کتابی را برای خواندن پیشنهاد داد، اما نمی‌توان به او گفت که چه بخواند و چه نخواند؛ چرا که هیچ نبایدی در مطالعه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: لیست دادن، محدود کردن است؛ ولی اگر قرار است پیشنهادهایی برای مطالعه داده شود، این اتفاق اگر توسط افراد آگاه و کارشناس صورت گیرد که نوجوان و نیازهای او، موقعیت‌ها، امکانات و رغبت‌ها را تشخیص می‌دهند، قابل قبول است، اما انجام چنین کاری بدون شناخت در واقع ظلم در حق نوجوان است؛ زیرا آنان آزاد هستند هر کتابی که دوست دارند، بخوانند.

شعبانی تصریح کرد: همچنین نباید نوجوان را از خواندن برخی کتاب‌ها منع کرد؛ چرا که شاهد هستیم گاه منع کردن دقیقا نتیجه‌ای عکس به دنبال دارد.

این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان با تاکید بر این نکته که پیشنهاد دادن با ارائه لیست فرق می‌کند، افزود: افراد آگاه در این زمینه می‌توانند پیشنهاد کتاب بدهند و از سوی دیگر در هر نمایشگاه نیز مسئولان بخش‌ها و غرفه‌ها موظف هستند اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

شعبانی در پایان، جشنواره‌های انتخاب کتاب برتر را فرصت خوبی برای شناسایی کتاب‌های مناسب عنوان کرد و گفت: در واقع جشنواره‌های کتاب همین حرف را دنبال می‌کنند و به طور مثال در جشنواره کتاب برتر که انجمن فرهنگی ناشران برگزار می‌کند، بهترین کتاب کودک و نوجوان انتخاب می‌شود و این انتخاب‌ها می‌تواند از سوی اولیا و مربیان با درنظر گرفتن روحیات و تمایلات فرد برای خواندن پیشنهاد شود؛ آن هم به این دلیل که نمی‌توان به همه دانش آموزان یک کلاس یک کتاب را برای خواندن پیشنهاد کرد.