تصويب لايحه تشكيل دادگاه اطفال در جهت رسيدگي شايسته به جرايم اطفال است

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي قوه قضاييه صبح امروز در جلسه مسوولان عالي قضايي با تسليت سالگرد شهادت امام جعفر صادق (ع) و گراميداشت 16 آذر روز دانشجو گفت: انسان امروز بيش از هرزمان ديگر نياز به حاكميت فقه زندگي ساز جعفري دارد و حوزه هاي علوم ديني وظيفه دارند، فقه ناب اسلامي را از منابع آن و همسو با نياز امروز بشريت استخراج و با زبان روز به تشنگان حقيقت و معنويت عرضه كنند.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم تكريم شهداي دانشجو افزود: دانشجويان نقش اساسي در پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي عراق عليه ايران داشتند و پس از آن نيز در سازندگي و عرصه هاي علمي حضوري افتخارآميز داشته و دارند.

آيت الله هاشمي شاهرودي بر اهميت تشكيل پليس قضايي و ضرورت كشف علمي و تخصصي جرم، ابلاغ صحيح اوراق قضايي و اجراي صحيح احكام تاكيد و از اقدام دولت در تصويب كليات لايحه قضايي تشكيل سازمان ضابطان قوه قضاييه تشكر كرد.

رييس قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم را اقدامي مهم و ضروري در كشور برشمرد و تسريع در تصويب اين لايحه را نيز خواستار شد.

گفتني است در اين جلسه مشكلات اجرايي تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب مورخ 28/7/81 مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد اقدامات اصلاحي در اين خصوص در جهت رفع مشكل معمول گردد.