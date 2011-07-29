استفاده از ظرفیت قم برای رفع خلاء های آموزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی پور در دیدار رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با تاکید بر ضرورت تربیت مدیران شایسته برای آینده نظام اسلامی، اظهار داشت: رویکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی باید به سمت تربیت مدیرانی در تراز نظام و مدل حکومتی جمهوری اسلامی سوق پیدا کند.



وی تصریح کرد: حفظ نظام اسلامی از خطر لغزش ها منوط به تربیت مدیرانی باورمند به مبانی و ارزش های اسلامی است.



موسی پور در ادامه با اشاره به ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی استان قم ‌و جایگاه این خطه مقدس به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و مرکز فکری و فرهنگی جهان تشیع، اظهار داشت: باید از این ظرفیت عظیم برای رفع خلاءهای موجود بهره گرفت.

درک عمیق از تئوری ولایت فقیه از ویژگی های مدیران نظام اسلامی



وی در بخش دیگری از سخنان خود درک عمیق از تئوری ولایت فقیه را از جمله ویژگی‌های اصلی مدیران نظام اسلامی برشمرد و افزود: بیش از هر تخصص و ویژگی اخلاقی و فردی، مدیران نظام اسلامی که ارکان آن محسوب می شوند، باید با تئوری‌های این مدل جدید حکومتی آشنا بوده و در جهت تحقق آنها گام بردارند.



استاندار قم رجوع به منابع اصیل اسلامی برای آموزش مدیران را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: برای آموزش باید از استادان معتقد و متعهد به این منابع اصیل استفاده شود.