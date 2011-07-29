خدمات ویژه شرکت واحد پایتخت در ماه رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی تمهیدات ویژه شرکت واحد جهت خدمترسانی بهتر به شهروندان در ایام فرخنده ماه مبارک را به شرح زیر اعلام کرد.
- کلیه امکانات ناوگان شرکت واحد اعم از بلیتی و خصوصی تجهیز شده است تا در ایام ماه مبارک خدمات بیشتری را به مسافران ارائه کند.
- به علت استقبال مسافران از خطوط تندرو(BRT) ساعت کار آنها به صورت شبانهروزی بوده تا جابجائی شهروندان با سرعت و ایمنی لازم صورت گیرد.
- در برخی از نقاط پر تردد نظیر بازار تهران و پایانه ها ساعت کار رانندگان یکساعت افزایش خواهد یافت.
- پیشبینی لازم به عمل آمده تا بستههای مناسب افطاری بین رانندگان در هنگام افطار توزیع شود تا وقفهای در خدمت رسانی ایجاد نگردد.
- خطوط اتوبوسرانی منتهی به مکانهای متبرکه تقویت شده و در لیالی پر فیض قدر و نماز پر شکوه عید سعید فطر خدمات ویژه ای به شهروندان ارائه خواهد شد.
- خطوط شبانه همچنان از ساعت 11 شب تا 5 صبح آماده سرویس دهی به مسافران هستند.
- با عنایت به برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در مصلی بزرگ تهران روزانه از میادین( هفتم تیر- ولی عصر- انقلاب- آزادی – فلکه چهارم تهران پارس- امام خمینی(ره)- شهرری- رسالت) سرویسهای ویژهای تدارک دیده شده که از ساعت 16:00 الی 30 :00 دقیقه بامداد نسبت به جابجائی شهروندان اقدام خواهند کرد.
- با توجه به تغییر ساعت کاری بعضی از ادارات و سازمانها برنامهریزی لازم بعمل آمده تا بویژه درزمانهای نزدیک افطار(حد فاصل بعدازظهر4 تا8 شب) خطوط اصلی تقویت و حداکثر توان ناوگان جهت جابجائی شهروندان بکار گرفته شود.
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