به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ساختمان این مسجد که شبستان اصلی آن گنجایش 1500 نمازگزار را دارد پیش از افتتاح باید تأیید کمیته ایمنی ساختمانی شهر را به دست آورد که قرار است بازدید رسمی این کمیته از مسجد همان روز اول آگوست (10 مرداد ماه) باشد.

تا کنون توافقهایی با شهرداری استراسبورگ برای گشایش این مسجد در ماه رمضان و بستن درهای آن پس از ماه رمضان به منظور اتمام سایر کارهای ساختمانی حاصل شده است.

اعلا سعید رئیس این مسجد اظهار داشت: بازدید اولیه کمیته فنی به خوبی پیش رفت ، باید جزئیاتی را در رابطه با ایمنی مسجد و نمازگزاران اجرایی می کردیم و اکنون با اجرایی شدن این نکات برای بازدید بعدی آماده شده ایم.

فؤاد دعایی مدیر امور ساختمانی مسجد یادآور شد: اطمینان داریم که این مسجد آماده شده است، تنها امور داخلی مسجد نیاز به کار دارد و قرار است تا پایان سال کار تزئینات داخلی آن که از سوی هنرمندان مراکشی انجام می شود خاتمه یابد. قرار است مراسم افتتاحیه کامل این مسجد ماه نوامبر ( آذرماه) برگزار شود.

به رغم اینکه مساجد بسیاری در استراسبورگ وجود دارد، مسجد بزرگ استراسبورگ تنها مسجدی است که به عنوان یک مسجد برای مسلمانان این منطقه ساخته شده است. سایر مساجد این شهر تنها ساختمانهایی بوده اند که بنا به نیاز مسلمانان تغییر کارکرد داده اند.

مجوز ساخت این مسجد جدید در سال 1999 از سوی شهرداری سوسیالیست استراسبورگ صادر شده بود اما پس از آن بزرگی این مسجد از سوی اتحادیه جنبش مردمی فرانسه به عنوان یک حزب سیاسی راست گرا که در سال 2001 به قدرت رسید زیر سؤال رفت. تلاش برای ساخت این مسجد بار دیگر در سال 2008 از سر گرفته شد.

مسجد بزرگ استراسبورگ دارای گنبد 24 متری و فاقد مناره است. دست کم در مرحله اول مناره ای برای آن تعبیه نشده است.

مراسم این مسجد به زبان فرانسوی و عربی برگزار می شود و مسلمانان امیدوارند که قسمت اعظم جمعیت جامعه مسلمان شهر استراستبورگ که تعداد آنها به 50 هزار نفر یا 10 درصد کل جمعیت شهر می رسد جذب این مسجد شوند.