اولین فستیوال تابستانه مدارس فوتبال استان البرز برگزار می شود

مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان البرز با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اولین فستیوال مدارس فوتبال البرز با نام جشنواره فوتبال همای رحمت در رده های سنی زیر 9، 10، 11، 12 و 13 سال برگزار می شود.

بهروز یمینی ادامه داد: مدارس فوتبال باید تا تاریخ 10 مرداد نسبت به واریز فیش های ورودیه و دریافت فرم و مدارک حضور در مسابقات اقدام کنند.

وی افزود: در فستیوال امسال مدارس فوتبال مجوزدار استان مجاز به حضور در رقابت ها هستند ضمن آنکه نماینده آکادمی ملی فوتبال ایران و کمیته استعدادیابی هیات فوتبال بر مسابقات نظارت خواهند داشت.