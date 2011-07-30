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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

به عنوان جشنواره همای رحمت/

اولین فستیوال تابستانه مدارس فوتبال استان البرز برگزار می شود

اولین فستیوال تابستانه مدارس فوتبال استان البرز برگزار می شود

کرج- خبرگزاری مهر: اولین فستیوال تابستانی مدارس فوتبال استان البرز همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در ورزشگاه شریعتی کرج آغازمی شود.

مسئول کمیته جوانان هیئت فوتبال استان البرز با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اولین فستیوال مدارس فوتبال البرز با نام جشنواره فوتبال همای رحمت در رده های سنی زیر 9، 10، 11، 12 و 13 سال برگزار می شود.

بهروز یمینی ادامه داد: مدارس فوتبال باید تا تاریخ 10 مرداد نسبت به واریز فیش های ورودیه و دریافت فرم و مدارک حضور در مسابقات اقدام کنند.

وی افزود: در فستیوال امسال مدارس فوتبال مجوزدار استان مجاز به حضور در رقابت ها هستند ضمن آنکه نماینده آکادمی ملی فوتبال ایران و کمیته استعدادیابی هیات فوتبال بر مسابقات نظارت خواهند داشت.

کد مطلب 1370129

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