دانشجویان کشاورزی گردهم آمدند/ آشنایی با برندسازی محصولات غذایی حلال

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی اتحادیه دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های کشاورزی آسیا (AAACU ) به مدت 13 روز در تیر و مرداد ماه در کشور مالزی برگزار شد و طی آن دانشجویان کشاورزی کشورهای آسیایی اعم از ایران، ژاپن، کره جنوبی، تایلند، فیلیپین و ... در دانشگاه پوترا (UPM ) گرد هم آمدند.

تنها دانشجوی ایرانی شرکت کننده در گردهمایی اتحادیه دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های کشاورزی آسیا روزبه عباس زاده دانشجوی مقطع دکتری رشته مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده که به نمایندگی از این پردیس دانشگاهی در نشست اخیر AAACU شرکت کرده است.

اطلاع رسانی از تلاش مالزی برای توسعه برندهای حلال در زمینه محصولات غذایی و غیرغذایی یکی از اهداف میزبان مالزیایی این گردهمایی محسوب می شد.

دانشجویان کشاورزی دانشگاههای آسیایی حاضر در این گردهمایی ضمن اینکه دستاوردهای کشاورزی کشور خود را در معرض اشتراک قرار دادند، با بازار بزرگ و رو به رشد محصولات غذایی و غیرغذایی حلال و ارائه برند و انجام آزمون در این زمینه آشنا شدند.

روزبه عباس زاده با اشاره به اینکه موسسه ای تحت عنوان موسسه تحقیقات محصولات حلال در مالزی فعالیت می کند، از مسئولان ایرانی خواستار شد با استفاده از فناوریهای پیشرفته در بخش کشاورزی، بازار بزرگ محصولات حلال را دریابند و بر روی آن سرمایه گذاری ویژه انجام دهند.

به گفته وی تمرکز بخش کشاورزی مالزی بر نخل های روغن یک مزیت نسبی این کشور است و کشاورزی دقیق، بهینه سازی ماشین آلات وارداتی، پرورش همزمان ماهی و سبزیجات و توجه به سلامت و ایمنی محصولات غذایی برای بهبود صادرات و گردشگری کشاورزی عرصه های دیگر فعالیت های کشاورزی مالزی به شمار می آید.

دانشجوی ایرانی شرکت کننده در گردهمایی اتحادیه دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های کشاورزی آسیا با اشاره به تعداد بیشتر دانشجویان دختر به پسر در رشته های کشاورزی مالزی گفت: بسیاری از مردم مالزی بخصوص جوانان علاقه ای به کار کشاورزی ندارند و عمدتا کارگران خارجی در این بخش مشغول اند.

به گفته عباس زاده، گروه مهندسی کشاورزی در دانشگاه پوترا مالزی تلفیقی از رشته های ماشین های کشاورزی و آبیاری است که زیرگروه دانشکده فنی این دانشگاه محسوب می شود و از دانشکده کشاورزی جدا است این درحالیست که رشته های مهندسی ماشین های کشاورزی و مهندسی آبیاری در دانشگاههای ایران زیرمجموعه دانشکده های کشاورزی محسوب می شوند.