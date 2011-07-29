به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هاینر بیلفلدت گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی دینی و اعتقادی طی بیانیه ای اعلام کرد: شیوه ای که برخی مفسران عمومی بلافاصله پس از کشتارهای مهیب نروژ در پیش گرفته و آن را به اسلام و مسلمانان نسبت دادند بسیار روشن است.

روز جمعه گذشته، دست کم 76 نفر در حملات جداگانه به یک ساختمان دولتی در اوسلو و اردوگاه آموزشی جوانان در نزدیکی جزیره اوتایا کشته و زخمی شدند. بلافاصله پس از این حملات رسانه ها و مفسران اظهار داشتند که این کشتارها از سوی مسلمانان برسر حضور نیروهای اوسلو در افغانستان صورت گرفته است.

وب سایتهای راست گرا و نویسندگانی چون پملات گلر از ناشران این وب سایتها و مدیراجرایی ستاد " اسلامی کردن آمریکا را متوقف کنید" به سرعت انگشت اتهام را به سمت مسلمانان نشانه رفتند، اما ساعاتی بعد مشخص شد فردی به نام "آندرس برینگ برایویک" از مسیحیان بنیادگرا برسر این حملات دوگانه دستگیر شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشت: گزارشهای رسانه ای که حملات را به مسلمانان نسبت داده اند بسیار شرم آور است. روندی که بسیاری از رسانه ها در پیش گرفته و به سرعت انگشت اتهام خود را به سمت مسلمانان نشانه می روند شرم آور و نمونه تأثیرات قوی تعصب و ظرفیت آنها برای عمق بخشیدن به باورهای نادرست و کلیشه ای است.

وی یادآور شد: احترام به قربانیان و خانوادهای آنها باید مانع از نتیجه گیری براساس حدس و گمان صرف شود.

گزارشهای رسانه ای و قائل شدن ارتباط این حملات با مسلمانان واکنشهایی را در میان مسلمانان نروژ به دنبال داشت.

نور احمد نور از ائمه جماعات که در حومه اوسلو فعال است اظهار داشت: وقتی اولین بار از اخبار مطلع شدم حس کردم که این کشور دیگر برای ما امن نیست، چرا که میزان تعصبها و خشونتها علیه ما افزایش خواهد یافت، اما پس از آن که مشخص شد عامل این حملات یک غیر مسلمان بوده است یک لحظه زودگذر احساس آرامش کردم.

وی افزود: مشخص شدن عامل این حملات آغاز یک اندوه دیگر بود چرا که برخی قربانیان این حملات فرزندان ما بودند. بسیاری از کسانی که در این حملات کشته یا زحمی شده اند مسلمان بوده اند. حقیقتی که رسانه ها در مرحله نخست اعلام نکردند.