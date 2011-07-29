هشتمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری قم خاتمه یافت

حجت الاسلام علی اصغر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری با حضور 120 نفر از افراد 16 سال به بالا در مرقد ابن بابویه برگزار شد.



وی ادامه داد: این مسابقات در روزهای پنج و شش مردادماه برگزار شد که مسابقات آقایان در روز پنج مرداد و رقابتهای بانوان نیز در روز شش مردادماه برگزار شد.



وی افزود: این مسابقات در رشته های قرائت، حفظ پتج، 15 و 30 جزء همچنین مفاهیم و تفسیربرگزار شد و نفرات برتر نیز به زودی معرفی خواهند شد.



حیدری بیان داشت: نفرات اول تا سوم رشته قرائت و نفرات اول رشته های حفظ و مفاهیم در دو گروه برادران و خواهران طی مراسمی که در روز میلاد امام حسن(ع) در نیمه ماه مبارک رمضان برگزار می شود مورد قدردانی قرار می‌گیرند.



وی با بیان اینکه هفتمین دوره مسابقات کشوری کارگران در سال 89 به میزبانی قم برگزار شد، افزود: 14 نفر از برترین‌های این مسابقات اعم از بانوان و مردان نیز به مرحله کشوری مسابقات قرآن جامعه کارگری که بعد از ماه رمضان در یکی از استانهای کشور برگزار خواهد شد راه می یابند.



وی ادامه داد: این دوره از مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی جامعه کارگری استان قم، ایجاد انگیزه و رقابت برای فعالان قرآنی در جامعه کارگری و ترویج فرهنگ قرآن کریم برشمرد.



وی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات نسبت به سال گذشته کاهش داشت، ابراز امیداوری کرد در سال های گذشته با تغییر زمان مسابقه و اطلاع رسانی بیشتر بر تعداد مخاطبان این مسابقات افزوده شود.



حیدری همچنین از برگزاری برنامه های فرهنگی و قرآنی در طول سال برای کارگران و خانواده های آنان خبرداد و گفت: در طول ماه مبارک رمضان نیز برنامه های قرآنی در دست اقدام داریم.