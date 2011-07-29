کارهای علمی 20 سال پیش نباید مورد اکتفا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرتضی واعظ جوادی در جمع معاونین، مدیران مراکز و سایر مسئولان بنیاد اسراء با اشاره به لزوم برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی دنیا افزود: دانشگاهی چون الازهر میتواند در حوزه معارف شیعی وارد شده و مثمر ثمر واقع شود و همین دانشگاه الازهر یکی از جریانهایی است که در مقابل وهابیت ایستاده است.
وی ابراز داشت: باید خود را به سطح دانشگاههای برجسته جهان اسلام برسانیم و اگر نتوانستیم تاثیرگذار باشیم حداقل تاثیرپذیری نکنیم.
وی با اشاره به ایام عمره مفرده اظهار داشت: کار علمی کتابهایی چون صهبای حج بسیار خوب بوده اما نباید به کار 20 سال پیش اکتفا کرد و برای تاثیرگذاری بیشتر باید با پژوهش جدید نسبت به فضای امروز جامعه و جهان توجه داشته باشیم.
واعظ جوادی افزود: باید اطلاعات خود را بهروز کنیم و این اطلاعات را در قالب مجله یا کتاب با تکیه بر نظرات آیتالله العظمی جوادی آملی درآورده تا حج را زنده نگه داریم.
رئیس بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء افزود: حتی اگر نیاز بود دپارتمانی تعریف شود تا در خصوص حج کار شود و در سایت مرکز نیز میتوان فضای خاصی را باز کرد و مباحث و اطلاعات روز را وارد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء با تاکید بر به روز بودن فعالیتهای علمی در ارتباط با حج گفت: نباید به کارهای 20 سال پیش اکتفا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرتضی واعظ جوادی در جمع معاونین، مدیران مراکز و سایر مسئولان بنیاد اسراء با اشاره به لزوم برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی دنیا افزود: دانشگاهی چون الازهر میتواند در حوزه معارف شیعی وارد شده و مثمر ثمر واقع شود و همین دانشگاه الازهر یکی از جریانهایی است که در مقابل وهابیت ایستاده است.
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