کارهای علمی 20 سال پیش نباید مورد اکتفا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مرتضی واعظ جوادی در جمع معاونین، مدیران مراکز و سایر مسئولان بنیاد اسراء با اشاره به لزوم برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا افزود: دانشگاهی چون الازهر می‌تواند در حوزه معارف شیعی وارد شده و مثمر ثمر واقع شود و همین دانشگاه الازهر یکی از جریان‌هایی است که در مقابل وهابیت ایستاده است.



وی ابراز داشت: باید خود را به سطح دانشگاه‌های برجسته جهان اسلام برسانیم و اگر نتوانستیم تاثیرگذار باشیم حداقل تاثیرپذیری نکنیم.



وی با اشاره به ایام عمره مفرده اظهار داشت: کار علمی کتابهایی چون صهبای حج بسیار خوب بوده اما نباید به کار 20 سال پیش اکتفا کرد و برای تاثیرگذاری بیشتر باید با پژوهش جدید نسبت به فضای امروز جامعه و جهان توجه داشته باشیم.



واعظ جوادی افزود: باید اطلاعات خود را به‌روز کنیم و این اطلاعات را در قالب مجله یا کتاب با تکیه بر نظرات آیت‌الله العظمی جوادی آملی درآورده تا حج را زنده نگه داریم.



رئیس بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء افزود: حتی اگر نیاز بود دپارتمانی تعریف شود تا در خصوص حج کار شود و در سایت مرکز نیز می‌توان فضای خاصی را باز کرد و مباحث و اطلاعات روز را وارد کرد.

