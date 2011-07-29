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۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

بازیار:

تشخیص دقیق نیازهای معلولان باید مورد توجه باشد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی هرمزگان گفت: از مدیران و پرسنل بهزیستی انتظار می‌رود در راستای ایجاد رفاه و رفع مشکلات، نیازهای معلولان را با تشخیص دقیق مورد مطالعه قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله بازیار در نخستین سفر خود به شهرستان حاجی‌آباد در دیدار با مددجویان این شهرستان اظهار داشت: در راستای اجرای آئین نامه تامین مسکن معلولان مصوب هیئت وزیران و همچنین توافقنامه نهضت تامین مسکن مددجویان با الویت زنان سرپرست خانوار تعداد هزار و 200 واحد مسکونی در سال جاری برای مددجویان و معلولان زیر پوشش سازمان احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه برای احداث هر واحد 320 میلیون ریال اعتبار لازم است، تصریح کرد: در این راستا مددجویان متقاضی که فاقد مسکن هستند ثبت نام کرده و سازمان بهزیستی شرایط لازم را برای پذیرش مددجویان و معلولان فراهم کرده است.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان شناسایی توانمندی‌های نیازمندان را از اصلی ترین اهداف بهزیستی عنوان و افزود: بهزیستی یک مجموعه خدماتی است و در حال حاضر 36 هزار نفر از افراد تحت حمایت یا در نوبت حمایتی قرار دارند و از خدمات بهزستی استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: در بخش پیشگری 150 هزار پرونده از جمله پرونده‌های پیشگیری از اعتیاد، مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از تنبلی چشم، آموزش مهارت های زندگی و ... وجود دارد که در حال رسیدگی است.

بازیار در ادامه این نشست با بیش از 50 مراجعه کننده در راستای پاسخگویی و لمس نزدیک مشکلات و درخواستهای دیدار و از نزدیک گفتگو کرد.

همچنین در ادامه این دیدار مدیر کل بهزیستی و معاونان همراه به نامه ها و درخواست های مراجعان پاسخ دادند.

بازیار در این دیدار نیز ضمن تاکید به کارشناسان در مورد پیگیری نامه های مراجعان گفت: محرومان ولی نعمت ما هستند که باید با تمام توان برای حل مشکلات آنان تلاش کنیم و با خدمت به محرومان باقیات صالحات برای خود به جا بگذاریم.

وی افزود: باید با احیای خودباروی در معلولان زمینه بازتوانی این افراد و بازگشت انان به جامعه را فراهم کنیم به طوری که به برقراری ارتباط آنان احساس محدودیت نکنند.

وی خواستار تشخیص درست نیازمندی‌های معلولان شد و افزود: برای شخصیت بخشی لازم به این افراد تلاش کنند.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان به اتفاق فرماندار و کارشناسان از منازل 26 واحدی مددجویان نیز در ادامه بازدید و برخی از مشکلات واحدهای مذکور از قبیل گاز و برق با هماهنگی فرماندار مرتفع شد.

کد مطلب 1370200

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