تشخیص دقیق نیازهای معلولان باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله بازیار در نخستین سفر خود به شهرستان حاجی‌آباد در دیدار با مددجویان این شهرستان اظهار داشت: در راستای اجرای آئین نامه تامین مسکن معلولان مصوب هیئت وزیران و همچنین توافقنامه نهضت تامین مسکن مددجویان با الویت زنان سرپرست خانوار تعداد هزار و 200 واحد مسکونی در سال جاری برای مددجویان و معلولان زیر پوشش سازمان احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه برای احداث هر واحد 320 میلیون ریال اعتبار لازم است، تصریح کرد: در این راستا مددجویان متقاضی که فاقد مسکن هستند ثبت نام کرده و سازمان بهزیستی شرایط لازم را برای پذیرش مددجویان و معلولان فراهم کرده است.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان شناسایی توانمندی‌های نیازمندان را از اصلی ترین اهداف بهزیستی عنوان و افزود: بهزیستی یک مجموعه خدماتی است و در حال حاضر 36 هزار نفر از افراد تحت حمایت یا در نوبت حمایتی قرار دارند و از خدمات بهزستی استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: در بخش پیشگری 150 هزار پرونده از جمله پرونده‌های پیشگیری از اعتیاد، مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از تنبلی چشم، آموزش مهارت های زندگی و ... وجود دارد که در حال رسیدگی است.

بازیار در ادامه این نشست با بیش از 50 مراجعه کننده در راستای پاسخگویی و لمس نزدیک مشکلات و درخواستهای دیدار و از نزدیک گفتگو کرد.

همچنین در ادامه این دیدار مدیر کل بهزیستی و معاونان همراه به نامه ها و درخواست های مراجعان پاسخ دادند.

بازیار در این دیدار نیز ضمن تاکید به کارشناسان در مورد پیگیری نامه های مراجعان گفت: محرومان ولی نعمت ما هستند که باید با تمام توان برای حل مشکلات آنان تلاش کنیم و با خدمت به محرومان باقیات صالحات برای خود به جا بگذاریم.

وی افزود: باید با احیای خودباروی در معلولان زمینه بازتوانی این افراد و بازگشت انان به جامعه را فراهم کنیم به طوری که به برقراری ارتباط آنان احساس محدودیت نکنند.

وی خواستار تشخیص درست نیازمندی‌های معلولان شد و افزود: برای شخصیت بخشی لازم به این افراد تلاش کنند.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان به اتفاق فرماندار و کارشناسان از منازل 26 واحدی مددجویان نیز در ادامه بازدید و برخی از مشکلات واحدهای مذکور از قبیل گاز و برق با هماهنگی فرماندار مرتفع شد.