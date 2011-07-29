گروههای هنری با تفکر و معرفت دینی حمایت می شوند

ساسان ناطق ظهر جمعه در حاشیه آغاز بکار نمایش دینی "گنبد زرد رضا" در شهرستان پارس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تحقق این امر با تمام توان آمادگی همکاری و همراهی با هنرمندان استان را داریم.

وی اضافه کرد: گسترش ارتباط و حمایت از گروههای تئاتری و ایجاد علاقمندی و جلب رضایت مخاطب برای دست یافتن به اجراهای درخور که موجب ترویج تفکر و معرفت دینی مخاطب شود، از مهمترین اهداف حوزه هنری استان در واحد نمایش است.

سرپرست حوزه هنری استان با اشاره به باورهای دینی و پیشینه ولایتمدار و حسینی منطقه در برگزاری آیینهای تعزیه افزود: با توجه به حضور هنرمندان با تجربه قابلیت تبدیل شدن این استان به قطب نمایشهای تعزیه در کشور دور از انتظار نیست.

وی به قابلیتها و توان ادبی، هنری و تاریخی این استان در زمینه نمایشهای دینی بویژه تعزیه اشاره کرد و ابراز داشت: گروه های نمایشی فعال استان باید در این زمینه ظرفیتهای اردبیل را به جامعه هنری کشور نشان دهند.

نمایش "گنبد زرد رضا" به کارگردانی باب‌الله عزیزپور از شهرستان پارس آباد به شیوه اجرای سرود و با هدف آشنایی دانش آموزان با اهمیت زیارت قبور ائمه اطهار (ع) و تشویق دانش آموزان برای دوری از گناه و معصیت در این شهرستان به روی صحنه رفته است.

موضوع این نمایش مربوط به گروه سرود یک مدرسه است که خود را برای اردوی مشهد مقدس و زیارت حرم امام رضا (ع) آماده می‌کنند و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد که موضوع نمایش را تشکیل می دهد.

میلاد رفیعی، پیمان سروری و ابراهیم جهانشاهی بازیگران این نمایش هستند. فیلم این نمایش برای شرکت در نخستین جشنواره نمایشنامه ‌خوانی رضوی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.