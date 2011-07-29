به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا اظهارداشت: تفاهم نامه ایجاد یک بانک بین المللی در ایران بین نمایندگانی از ترکیه وعراق به امضا رسید که امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح و بهره برداری از آن باشیم.



وی نبود شعب بانکهای ایرانی در کشور عراق را یکی از اصلی ترین چالشهای پیش روی تجار و بازرگانان در مبادلات تجاری برشمرد و ادامه داد: سرمایه اولیه افتتاح بانک مشترک ایرانی، ترکیه ای و عراقی مورد بحث، باید 100 درصد خصوصی تأمین و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی شاغل در بخش های غیردولتی بکار گرفته شود.



