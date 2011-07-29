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۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

شیح الاسلامی:

پاسداشت ارزشهای شهدا در جامعه ضروری است

پاسداشت ارزشهای شهدا در جامعه ضروری است

آمل - خبرگزاری مهر: وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر حفظ ارزشهای ایثار اظهار داشت: پاسداشت ارزشهای شهدا در جامعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی پیش از ظهر جمعه در مراسم سالگرد سردار شهید یوسف قناعت درحسینیه چهارده معصوم آمل اظهار داشت: در هر جای این کشور که محفل گرامیداشت یاد و نام شهدا بوده ایران اسلامی خود را از تهدیدها حفظ داشت.

وی افزود: در ایران اسلامی مردم ایثار را با شهادت زمزمه می کنند، با خانواده های شهدا همراه هستند و با ولایت فقیه پیوند زده شده و این ملت را نمی توان با توپ و سلاح و ابزارهای تبلیغاتی و جنگهای روانی از هم جدا کرد.
 
وزیر کار گرامیداشت یاد و نام شهدا را بزرگداشت شعائرالهی دانست و اضافه کرد: شهیدان از مصادیق آیات الهی هستند و همه موظف به تلاوت آیات الهی هستند زیرا این مهم از وظایف دینی است.
 
شیخ الاسلامی به عملیات غرورآفرین شهدای دوران دفاع مقدس در عملیات مرصاد اشاره کرد و ادامه داد: عملیات مرصاد یکی از هنرنماییهای رزمندگان اسلام بوده که نمونه بارزآنان شهید قناعت بوده است.
 
وی با تاکید براینکه همه آحاد ملت ایران به نوعی مدیون شهدا هستند و ایران اسلامی پیشرفت وعزت خود را مدیون جانفشانی آنان است، ادامه داد: باید از ارزشهای والای شهدای انقلاب اسلامی ودوران دفاع مقدس و دستاوردهای آنان پاسداری و صیانت کرد.    
 
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه متاسفانه دشمنان انقلاب در سالهای اخیر با جسارت و گستاخانه  تهدیدات خود را به ملت ایران نشان می دهند، افزود: قرآن کریم بر نابودی همه منافقان و ظالمان در دنیا تصریح دارد.
 
شیخ الاسلامی به ولایتمداری مردم مازندران در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: ملت هوشیار و آگاه ایران از نعمت ولی فقیه برخوردار است وهیچگاه ازامر امامت و ولایت تخطی نکرده  و نخواهد کرد.
 
وی گفت: دو نعمت بزرگ ولایت فقیه عالم و آگاه به زمان و مردمی هوشیار وهمیشه در صحنه کشور را در برابر هر نوع تهدیداتی مصون نگه می دارد.
 
وی از مقام شامخ سردارشهید قناعت وشهدای جنگ انقلاب و جنگ تحمیلی شهرستان آمل قدردانی کرد.
 
شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل هزار و24 شهید به انقلاب اسلامی هدیه کرده است.
کد مطلب 1370246

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