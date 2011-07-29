درهای رحمت الهی در ماه رمضان بر روی تمامی بندگان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیما در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرری افزود: تا فرصت است در این روزهای باقی مانده از ماه شعبان نسبت به گناهان خود استغفار کرده و جسم و روحمان را برای استقبال از ماه مبارک رمضان تطهیر کنیم.

وی اظهار داشت: در این ایام، روزه گرفتن بسیار سفارش شده و ذکر صلوات و استغفار و همچنین دورریختن حب و بغض و کینه از موارد پیشواز از ماه رمضان ذکر شده و هرکس که این موارد را انجام دهد، مورد رحمت الهی واقع خواهد شد.

امام جمعه موقت شهرری با اشاره به 11 مرداد ماه سالروز تشکیل خبرگان رهبری به فرمان امام راحل گفت: این مجلس در طول دوران تشکیلاتی خود خدمات بسیار ارزنده ای برای کشور داشته که یکی از موارد بسیار مهم آن انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای برای ادامه رهبری انقلاب اسلامی پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب بود.