تیم دوم لیگ دسته یک فوتبال مازندران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چالاک آمل در هفته دوازدهم و پایان دور رفت رقابتهای فوتبال دسته یک باشگاههای مازندران ظهر جمعه در مجتمع ورزشی شهدای لیتکوه آمل به مصاف تیم دوم جدول طپش قائمشهر رفت و میهمان خود را با نتیجه دو بر یک شکست داد.

تیم چالاک که به دنبال تغییرات گسترده درکادر فنی خود و با آمدن مجید شاکری به عنوان سرمربی جدید در سه هفته اخیر صاحب دو پیروزی و یک تساوی شده در این دیدار خانگی توسط پیمان مرتضوی در دقایق 50 و75 گلزنی کرد.

تک گل تیم میمان نیز در دقیقه 30 نیمه اول به ثمر رسید.

تیم چالاک آمل با این پیروزی روحیه بخش خود 12 امتیازی شد و با فاصله گرفتن از انتهای جدول به مکان دهم صعود خواهد کرد.

تیم طپش قائمشهر با این شکست خارج از خانه با کسب 20 امتیاز احتمال از دست دادن مکان دوم جدول و سقوط دوپله ای را در روزهای آینده شاهد خواهد بود.

رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای مازندران با حضور 13 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

با برگزاری بازیهای دوازدهم، تیمها به تعطیلات نیم فصل خواهند رفت.

دو تیم برتر این مسابقات به لیگ برتر فوتبال باشگاههای مازندران صعود و دو تیم انتهای جدول به رقابتهای لیگ دسته سوم این استان سقوط خواهند کرد.