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۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

تمدن:

تعهد استان تهران در ایجاد 360هزار فرصت شغلی محقق می شود

تعهد استان تهران در ایجاد 360هزار فرصت شغلی محقق می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: استاندار تهران گفت: تعهد این استان در ایجاد 360هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه باقرشهر با بیان اینکه تحقق این میزان شغل امکان پذیر است، افزود: آنانی که ایجاد 360هزار فرصت شغلی جدید در استان در سال جاری را محال می دانند، ظرفیتها و پتانسیلهای استان را نشناخته و بر روشهای کارآفرینی نا آگاهند.

وی با ذکر این نکته که افراد جویای کار فکرشان را از پشت میز نشینی خارج کنند، یاد آور شد: فرهنگ پشت میز نشینی و کار اداری باید از ذهن افراد خارج شود.

رئیس شورای اشتغال استان تهران ادامه داد: کار اکنون باید در بخشهای تولیدی و کشاورزی و با روشهای کارآفرینی تعریف شود.

استاندار تهران گفت: هم اکنون دولت و استانداری برای فعال شدن هرچه بیشتر مراکز صنعتی و تولیدی تسهیلات داده که این خود موجب کارآفرینی و اشتغال می شود.

مسئولان باید در اتاقهای کارخود را به روی مردم باز کنند

تمدن تصریح کرد: مسئولان باید در متن مردم بوده و در اتاقهای کارخود را به روی مردم باز کنند.

وی خطاب به مسئولان منطقه نیز گفت: عنوانها و پستها شمارا فریب ندهد و همراهی با مردم محروم را وظیفه اصلی مسئولانه خود بدانید.

استاندار تهران همچنین به ذکر مشکلات باقر شهرو تدابیر اندیشیده شده برای رفع این مشکلات پرداخت و گفت: رفع مشکل تأمین آب شرب باقر شهر از طریق انتقال آب، در دستور کار مدیریت استان تهران است.

کد مطلب 1370276

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