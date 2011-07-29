راهکارهای توسعه ورزش سه گانه در مازندران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمد صبور رئیس فدراسیون ورزشهای سه گانه کشور در این جلسه در سخنانی با اشاره به تاریخچه تشکیل ورزشهای سه گانه در ایران و جهان گفت: با توجه به موقیعت خاص جغرافیایی استان مازندران امکان توسعه و ترویج این رشته ورزشی در استان وجود دارد.

وی با اعلام آمادگی در خصوص پیگیری احداث دهکده المپیک و راه اندازی و احداث سایت ورزش آبی و غیر آبی در استان گفت: این فدراسیون آماده است تا در صورت تمهید شرایط در موارد فوق مشارکت کند.

عباد اسدی رئیس هیئت ورزشهای سه گانه مازندران با ارائه گزارش از فعالیت هیئت و اعزام تیم با توجه به کسب نتایج قابل قبول گفت: با توجه به بضاعت مالی و محدودیت زمانی و ترسیم افق جدید فعالیت این رشته ورزشی در راستای سلامت جامعه، پدافند غیرعامل و کاربرد آن در جمعیت هلال احمر ضروری است.

وی افزود: پیگیری احداث دهکده المپیک و اختصاص زمین مورد نیاز جهت احداث سایتهای ورزشیهای آبی و غیرآبی از ضرورتهایی است که تحقق آن مستلزم مساعدت استانداری است.

سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران با تقدیر از تلاش همه دست اندرکاران به ویژه ورزشکاران در کسب موفقیت در مسابقات کشوری گفت: ورزش مهمترین عامل پویایی و نشاط در جامعه است.

وی بر ضرورت توسعه ورزشهای سه گانه در آموزش و پرورش، نهادهای نظامی و غیر نظامی و همچنین بر ضرورت پیگیری و اجرایی شدن مصوبات سفر دولت در خصوص راه اندازی سایت ورزش آبی و غیرآبی تاکید کرد.