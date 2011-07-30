  1. استانها
  2. زنجان
۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

سرایلو:

گازرسانی به روستاهای استان زنجان 426 درصد رشد دارد

گازرسانی به روستاهای استان زنجان 426 درصد رشد دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از رشد 426 درصدی روستاهای بهره مند از نعمت گاز خبر داد و گفت: تا پایان دولت دهم رشد گازرسانی به روستاها بیش از 500 درصد می شود.

ابوالفضل سرایلو در حاشیه برگزاری نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در گفتگو با خبرنگار مهر، آمادگی جهت تامین گاز صنایع استان و درصد جذب سرمایه گذاری و ایجاد زمینه مناسب تر برای فراهم کردن رونق هرچه بیشتر استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر گاز طبیعی همه شهرک های صنعتی که صنایع در آن مستقر هستند تامین شده است.

وی مهمترین اقدامات شرکت گاز در دولت را بهره برداری از خط انتقال 30 اینچ زنجان - حلب، خط انتقال 70 کیلومتری حلب به ماهنشان و دندی، خط انتقال 52 کیلومتری طارم به عنوان بزرگترین پروژه های گازرسانی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نیز عملیات اجرایی خط انتقال 42 کیلومتری زرین رود - گرماب آغاز شده است و سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: تا پایان امسال عملیات اجرایی طرح خط انتقالی در شمال غرب منطقه پری ماهنشان آغاز می شود که با اتمام آن خطوط کل استان از نظر گاز تامین خواهد شد.

سرایلو گفت : از 19 شهر استان در حال حاضر 14 شهر با 98 درصد جمعیت بهره مند از گاز طبیعی است و شهر چورزق زنجان در حال اجرا و ارمغانخانه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و شبکه شهری آب گاز ترزیق شده و شهر زرین رود و گرماب نیز در دست طراحی است

وی یادآور شد: تا پایان سال 92 همه شهرهای استان زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 26 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردارند که با افتتاح 12 روستا در هفته دفاع مقدس روستای بهره مند استان به 29 درصد رسید.

کد مطلب 1370280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها