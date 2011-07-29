اجرای طرح جمع آوری متکدیان در بهشهر

محمد رضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر اظهار داشت: کار اجرایی جمع آوری متکدیان در این شهرستان از دهم مرداد ماه سال جاری همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه جمع آوری متکدیان در سطح شهرستان برعهده شهرداری است، اظهار داشت: شهرداری به تنهایی قادر نخواهد بود تمام متکدیان را جمع آوری و ساماندهی کند و نیازمند تلاش همه جانبه همه مسئولان است.

فرماندار بهشهر یادآور شد: براساس قانون، تکدی گری جرم است و همه افرادی که از این راه امرار معاش می کنند مجرم بوده و اموال آنان نیز در صورت دستگیری باید به نفع دولت مصادره شود.

البرزی ادامه داد: بر این اساس جلسات متعدد و برنامه ریزیهای مختلف در این راستا، مقرر شد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این رابطه تعریف و تبیین شود.

وی یادآور شد: باید با کاهش آسیبهای اجتماعی امنیت را به مردم منطقه هدیه کنیم وطوری عمل کنیم که هیچ متکدی وگدایی در سطح شهرستان نباشد و در ورودی شهرستان بنویسیم به شهر بی گدای بهشهر خوش آمدید.

فرماندار بهشهر افزود: تعدادی از متکدیانی که در سطح شهر هستند از افراد غیر بومی اند که در چارچوب سیاستهای مختلف به شهر و دیارشان بازگردانده می شوند و افرادی که ساکن و اهل این شهروند در مراکز نگهداری و تصمیم ‌گیری خواهد شد.