ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه جدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری ظهر جمعه در حاشیه دومین روز همایش معاونان فرهنگی هنری ادارات کل ارشاد کشور گفت: جذب کردن علاقمندان به عرصه فرهنگ و هنر از هر جا و مکانی که باشند باید در راستای مبارزه با ناتوی فرهنگی و گام به گام با سخنان مقام معظم رهبری باشد تا بتوانیم تحرکات چشمگیری را در این عرصه شاهد باشیم.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جایگاه مطالعه در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، بر گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از ارکان مبارزه با تهاجم فرهنگی تاکید بر ترویج کتاب و کتابخوانی است و همه ما باید در این حرکت جهادی شرکت کنیم.

دری افزود: انجام حرکتهای روبنایی و کلیشه ای یکی از آفات عرصه فرهنگ و هنر است و ما باید سعی کنیم هر ساله در نوع و روش کار خویش تغییراتی را به وجود آوریم که حاوی ابتکار عمل و نوآوری باشد.

وی قلم و ارزش آن را مورد تاکید قرار داد و تمرکز زدایی از فعالیتهای ارشاد را بخش دیگری از فعالیتهای مفید برشمرد.