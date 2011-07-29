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۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

خطیب میدان التحریر مصر:

آزادی بیت المقدس گام بعدی مصری ها است

آزادی بیت المقدس گام بعدی مصری ها است

خطیب جمعه میدان تحریر قاهره با اشاره به دستاوردهای مصری های در سرنگونی رژیم مبارک گام بعدی آنها را آزاد سازی بیت المقدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "مظهر شاهین" تاکید کرد: حضور انقلابیون در میدان التحریر اولین گام برای آزادی بیت المقدس است.

وی افزود: مصر دارای هویت اسلامی است و مسیحیان شرکای ما در این کشور هستند زیرا ماده دوم قانون اساسی به مثابه کوه استواری است که احدی نمی تواند خللی در آن وارد کند.

شاهین تصریح کرد: بقیه خواسته های انقلابیون باید محقق و همه فاسدین باید محاکمه شوند. میدان التحریر به همه مردم تعلق دارد و ارتش مصر می تواند دست به معجزه بزند و آن می تواند همیشه حامی انقلاب مردم مصر باشد.

خطیب جمعه میدان تحریر بیان کرد: هدف انقلابیون 25 ژانویه مبارزه با فساد بود اتحاد مردم فروپاشی نظام سابق را رقم زد، اما هر کشور خارجی که سعی در شکاف میان مردم مصر را داشته باشد با واکنش شدید انقلابیون روبرو خواهد شد.

شاهین خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: مصری ها برای آزادی بیت المقدس می آیند و آنها برای شهادت در راه خدا آمادگی کامل دارند.

کد مطلب 1370287

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