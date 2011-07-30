تعیین سن بازنشستگی اساتید توسط وزیر علوم/ منتظر ابلاغ وزیر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به وزرای علوم و بهداشت در جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی که سه شنبه 28 تیر ماه به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور برگزار شد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

محمدرضا مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفت: مقرر شده بر اساس بند 20 قانون پنجم توسعه تصمیم‌گیری درباره اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به وزرای علوم و بهداشت به ‌همراه هیئت امنای مرکزی این وزارتخانه‌ها واگذار شود. بر این اساس و با ایجاد وحدت رویه در این زمینه، دانشگاه‌های کشور باید مطابق چارچوب تدوین شده توسط این گروه عمل کنند و با این روال دیگر شاهد رفتار سلیقه‌ای درخصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها نخواهیم بود.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تصمیمات وزارت علوم در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر واگذاری اصلاح روند بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بر عهده وزرای علوم و بهداشت گفت: تعیین سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی را به اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده اند اما هنوز ابلاغیه جدیدی از سوی وزیر در زمینه بازنشستگی اعضای هیئت علمی نداشته ایم.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه زمان صدور و کیفیت ابلاغیه جدید درباره بازنشستگی اعضای هیئت علمی در اختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است گفت: یکی از بحث هایی که در ابلاغیه جدید مربوط به بازنشستگی اعضای هیئت علمی مطرح می شود بحث سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی است.