باید در پاسخ به آنکارا راهی بجز عذرخواهی بیابیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائلی مانند روابط منطقه ای تل آویو، مذاکرات سازش، تحولات سوریه و برنامه هسته ای ایران مورد بررسی قرار گرفت.

باراک با اشاره به هشدار آنکارا در مورد لزوم عذرخواهی رژیم صهیونیستی مدعی شد این رژیم باید راهی ابتکاری برای پاسخ دادن به این کشور در عین نپذیرفتن این درخواست بیابد.

وی با قدردانی از حمایت واشنگتن در این مسئله یادآور شد یافتن چنین راهی می تواند تل آویو را از پیامدهای قانونی عذرخواهی برای نظامیان و آمران عملیات نظامی سال 2010 علیه کاروان آزادی مصون دارد.

در پی بالا گرفتن تنشهای سیاسی بین تل آویو و آنکارا ژنرال "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سخنانی عجیب ادامه این اختلافات را موجب بی ثباتی در منطقه ارزیابی کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین نقش سازمان ملل در حل بحران بوجود آمده در روابط این رژیم با ترکیه را بااهمیت دانست. این در حالی است که گزارش نهایی کمیته تحقیق این سازمان در مورد جنایت سال گذشته صهیونیستها به منظور مذاکره دو طرف برای حل این بحران یک هفته به تعویق افتاده است.