دیگر به نروژ باز نخواهم گشت/ کاری با یک تروریست ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلمات کارکشته نروژی از ارتکاب اقدامات تروریستی توسط پسرش ابراز تاسف و شرمندگی کرد.

"ینس بریویک" در گفتگو با یک روزنامه محلی فرانسه گفت دیگر نمی خواهد در مورد پسرش "آندرس برینگ بریویک" سخنی بگوید و دیگر با چنین تروریستی کاری ندارد. دیپلمات پیشین نروژی تاکید کرد پسرش به جای اینکه روی مردم آتش گشوده و دهها نفر را بکشد، بهتر بود با خودکشی به زندگی خودش پایان می داد.

پدر 76 ساله آندرس که از 15سالگی پسرش را ندیده در حال حاضر در منطقه ای روستایی در جنوب فرانسه زندگی می کند. وی با بیان اینکه کلمات از وصف احساس وی در مورد این جنایت قاصر است تاکید کرد دیگر هرگز به کشورش بازنمی گردد.

این در حالی است که فرزند 32 ساله وی اعتراف کرده در انفجار تروریستی روز جمعه در مرکز اداری اسلو و حمله به کمپ جوانان در جزیره اوتویا مسئول مرگ دستکم 76 نفر است.

در حال حاضر بازجویی از این مسیحی افراطی در زندانی ویژه توسط پلیس نروژ ادامه دارد و پلیس بدنبال ارتباط این فرد با افراد و گروههای افراط گرا در داخل و خارج از نروژ است.