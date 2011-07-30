ایجاد خوشه های صنایع تبدیلی در زنجان با محوریت زیتون در دست اجراست

سعید کاظمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان به منظور مطالعه طرح ایجاد خوشه های صنعتی در استان قراردادی بالغ بر دو میلیارد ریال با اساتید دانشگاه منعقد کرده است.

وی با اشاره به وضعیت شهرک های صنعتی استان ادامه داد: در حال حاضر 10 شهرک صنعتی در استان وجود دارد و دو ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین است.

کاظمی افزود: پروژه های احداث دو شهرک صنعتی خصوصی ایجرود و خرمدره و شهرک خصوصی مربوط به مس و دو شهرک مختص صنایع پایین دستی پتروشیمی در دست تاجران است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان تعداد قراردادهای منعقد شده در شهرک های صنعتی را هزار و 315 مورد اعلام کرد و افزود: این تعداد قرارداد در قالب 694 هکتار زمین منعقد شده است.

کاظمی تصریح کرد: وجود شهرک صنعتی در یک منطقه گرچه شرط لازم توسعه منطقه است اما شرط کافی نیست و ایجاد بسترهای دیگر را نیز می طلبد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی استان باید متوازن باشد، گفت: با توجه به اینکه ظرفیتها در شهرستان زنجان تکمیل شده به دنبال ظرفیت های جدید توسعه هستیم و در این راستا احداث دو شهرک صنعتی در محور شرقی و غربی استان که مصوب شده تاثیرگذار خواهد بود.

کاظمی از تخصیص خط اعتباری ویژه یک میلیارد ریالی به شهرک صنعتی طارم سخن گفت و افزود: شهرک صنعتی طارم برای استرار صنایع تبدیلی مد نظر است.

وی یادآور شد: در شهرک صنعتی انگوران صنعت روی و در شهرک صنعتی خدابنده صنایع غذایی مستقر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: در حوزه سخت افزاری و ایجاد زیرساخت ها و حمایت مالی از صنایع ضمن پایبندی به برنامه ابلاغی، با حرکت های جهادی با دانشگاه ها، مراکز فنی و حرفه ای و بانک صنعت و معدن جهت ارائه تسهیلات صنایع کوچک 21 قرارداد منعقد کرده ایم.