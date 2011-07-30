لوازم آرایشی بیشتر فروشگاههای شهرستان البرز تقلبی است

به گزارش خبرنگار مهر میترا وحیدی صبح شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق رکالا و ارز این شهرستان که در فرمانداری تشکیل شد اظهارداشت: بررسی های کارشناسان شبکه بهداشت نشان می دهد بیشتر اجناس آرایشی و بهداشتی موجود در شهرستان البرز به صورت قاچاق و تقلبی و از مبادی غیرقانونی وارد این شهرستان شده است.

وحیدی افزود: در شهرستان البرز علاوه بر واحد های صنفی دارای پروانه فروش برخی لباس فروشیها و گل فروشیها هم اقدام به

فروش لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی می کنند که لازم است در این زمینه نظارت بیشتری بر فعالیت آنها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: استفاده از کالاهای بهداشتی تقلبی موجب به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان می شود لذا شهروندان باید به

منظور حفظ سلامت و بهداشت خود از خرید این گونه کالاهای غیر استاندارد خودداری کنند.

شهرستان اَلبُرز یکی از شهرستانهای استان قزوین است که مرکز آن شهر الوند است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۸۲٫۱۲۶ نفر بوده است.