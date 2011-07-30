نیمی از قراردادهای شهرکهای صنعتی قزوین به بهره ‌برداری رسید

ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری انجام شده و نظارت بر کارها تلاش می کنیم تا قراردادهای منعقد شده برای احداث واحدهای صنعتی به مرحله اجرا درآید.

وی افزود: در مجموع بیش از یک هزار قرارداد در شرکت شهرک های صنعتی استان منعقد شده که نیمی از آنها به مرحله بهره برداری رسیده است.

ناصحی یادآورشد: تاکنون 850 میلیارد تومان در 500 واحد بهره برداری شده شهرک‌های صنعتی استان سرمایه ‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع 500 واحد که به مرحله افتتاح و بهره برداری رسیده تاکنون 13 هزار و 500 نفر مشغول بکار شده اند.

ناصحی بیان کرد: با برنامه ریزی و تلاش صورت گرفته در چند سال گذشته به گونه ای عمل کرده ایم تا واحدهای متقاضی به شهرک‌های صنعتی هدایت شوند زیرا قزوین از استان‌هایی است که درصد واحدهای صنعتی مستقر آن در شهرکهای صنعتی نسبت به بعضی استان‌ها پایین ‌تر است که یکی از دلایل آن وجود واحدهای صنعتی بزرگ در این استان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآورشد: سرمایه ‌گذاری پیش بینی شده برای یک ‌هزار واحد بیش از یک‌ هزار و 700 میلیارد تومان است که با بهره برداری کامل از این واحدها برای بیش از 30 هزار نفر در استان فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.