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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۰۸

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان / عون با سلیمان دیدار کرد

تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان / عون با سلیمان دیدار کرد

رژیم صهیونیستی در ادامه بی توجهی به قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد، بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنان، رژیم اشغالگر قدس به نقض حاکمیت لبنان و قطعنامه 1701 شورای امنیت ادامه می دهد به طوری که یک فروند هواپیمای جاسوسی این رژیم با ورود به آسمان این کشور در آسمان بیروت و جنوب لبنان به پرواز در آمد.
 
بر اساس گزارشهای امنیتی، این هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی از سمت دریای مدیترانه وارد آسمان صور در جنوب لبنان شد و بر فراز دریا تا بیروت پایتخت به پرواز در آمد و پس از پایان ماموریت جاسوسی خود، به جنوب و از آنجا به فلسطین اشغالی بازگشت.

خاطر نشان می شود پرواز جنگنده ها و هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.
 
این در حالی است که سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

دیدار میشل عون با رئیس جمهوری لبنان

از سوی دیگر میشل عون رئیس جریان ملی آزاد از رهبران برجسته مسیحی لبنان با رئیس جمهوری این کشور در کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا دیدار کرد.

عون در دیدار با  میشل سلیمان، آخرین تحولات لبنان از جمله عملیات ازسرگیری گفتگوهای ملی در این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

کد مطلب 1370347

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