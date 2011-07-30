زمین لرزه 4 ریشتری کهنوج را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به شدت چهار ریشتر ساعت 18 و 12 دقیقه شهر کهنوج در جنوب کرمان را لرزاند با وقوع این زمین لرزه تعداد زمین لرزه های شدید روز گذشته استان کرمان به دو زمین لرزه رسید.

در دقایق ابتدایی صبح جمعه زمین لرزه ای 4.6 ریشتری شهرستان فاریاب در جنوب کرمان و در نزدیکی شهر کهنوج را نیز تکان داده بود.

زمین لرزه فاریاب بنا به اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان به دلیل عمق 20 کیلومتری خسارتی نداشت اما زمین لرزه چهار ریشتری کهنوج در عمق سه کیلومتری زمین روی داده است.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون زمین لرزه کهنوج در عمق سه کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.71 درجه طول جغرافیایی و 28.29 درجه عرض جغرافیایی روی داده است.

تاکنون خسارتی از زمین لرزه کهنوج گزارش نشده است.

گسلهای جیرفت، فاریاب و کهنوج از مهمترین گسلهای جنوب استان کرمان هستند.

استان کرمان 18 گسل فعال دارد و طی 100 سل اخیر یک سوم خسارات فوتی زمین لرزه های کشور در کرمان روی داده است.