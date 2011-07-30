ایجاد 100 تعاونی فراگیر ملی در سال 90

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از تشکیل تعاونی های فراگیر ملی در استانهای کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: از سال گذشته این موضوع در حال پیگیری است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی تعاونی های وزارت تعاون اظهار داشت: در قالب تعاونی های فراگیر ملی که با هدف افزایش عدالت اجتماعی و تقویت دهکهای ضعیف تر جامعه و همچنین مشارکت دادن مردم در فعالیتهای اقتصادی مدنظر قانون قرار گرفته است، تا پایان سال گذشته 70 شرکت تعاونی در کشور ایجاد شد.

غریب رضا ادامه داد: در سالجاری نیز این برنامه ادامه خواهد داشت و طبق پیش بینی های صورت گرفته نیز تا پایان سال جاری این تعداد باید به 170 تعاونی فراگیر ملی بالغ شود.

وی یکی از شرایط تشکیل تعاونی های فراگیر ملی را ارائه یک طرح اقتصادی مناسب اعلام کرد و بیان داشت: تمام تعاونی های فراگیر ملی تشکیل شده کشور طی سال گذشته دارای طرح اقتصادی بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، تشکیل 100 تعاونی فراگیر ملی که 70 درصد سهام آن را دهکهای پایین جامعه در اختیار خواهند داشت را مستلزم ارائه طرحهای اقتصادی مناسب دانست و افزود: توسعه تعاونی ها و منتفع شدن اعضای این نوع تعاونی ها از منافع پروژه های اقتصادی، از دیگر شرایط تشکیل شرکتهای جدید است.

معاون وزیر تعاون بیان داشت: به صورت کلی در این برنامه ظرفیتهای مناسبی پیش بینی شده است که می توان از آنها برای تقویت حضور مردم و اقشار ضعیف 3 دهک پایین جامعه در جریان اقتصاد کشور استفاده کرد.

غریب رضا خاطر نشان کرد: تشکیل تعاونی های فراگیر ملی برای خوداتکایی افرادی که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی قرار دارند، موثر خواهد بود.