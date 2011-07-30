۸ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۱۶

مشایخی خبر داد:

افزایش 9500 مشترک گاز جدید در استان مرکزی طی سال جاری

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی از افزایش 9 هزار و 500 مشترک گاز جدید طی سال جاری در استان مرکزی خبر داد.

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با افزایش این تعداد مشترک در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به بیش از 358 هزار مشترک رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 100 در صد جمعیت  932 هزار نفری ساکن در شهرهای استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
 
مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی  بیان داشت: از جمعیت 417 هزار نفری ساکن در روستاهای استان مرکزی نیز تعداد 267 هزار که معادل 64 درصد جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهنداز نعمت گاز طبیعی برخوردار و گازرسانی در بین 90روستای دیگر این استان در حال انجام است.
 
وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف گاز طبیعی در سطح استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیاردو 500 میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف مصرف شده است.
