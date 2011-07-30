افزایش 9500 مشترک گاز جدید در استان مرکزی طی سال جاری

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با افزایش این تعداد مشترک در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به بیش از 358 هزار مشترک رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 100 در صد جمعیت 932 هزار نفری ساکن در شهرهای استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی بیان داشت: از جمعیت 417 هزار نفری ساکن در روستاهای استان مرکزی نیز تعداد 267 هزار که معادل 64 درصد جمعیت روستایی استان را تشکیل می دهنداز نعمت گاز طبیعی برخوردار و گازرسانی در بین 90روستای دیگر این استان در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف گاز طبیعی در سطح استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیاردو 500 میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف مصرف شده است.