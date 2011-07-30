  1. استانها
  2. مرکزی
۸ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۱۰

360 هزار مسافر از راه آهن اراک به سراسر کشور جابجا شدند

360 هزار مسافر از راه آهن اراک به سراسر کشور جابجا شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل راه آهن منطقه اراک گفت: در سه ماهه نخست امسال بیش از 361 هزار و 352 نفر از طریق راه آهن اراک به نقاط مختلف کشور جابجا شدند.

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 186 هزارو 47 نفر مسافران خروجی از ایستگاه و175 هزارو 305 نفر مسافران ورودی به ایستگاه بودند.

وی گفت: این میزان جابه جائی در 3 ماه نخست سال جاری 61/درصد رشد داشته است به طوری که در سه ماهه نخست سال 89 تعداد 359141 نفر مسافر در راه آهن اراک جابه جا شده اند.

عامری همچنین گفت: از میزان بارگیری در راه آهن اراک در بهار امسال نسبت به مدت مشابه گذشته بیش از 14 درصد افزایش یافت و به بیش از 230 هزارن تن رسید.

وی افزود: در مجموع میزان بارگیری در سه ماه اول سال به بیش از 230 هزارو 733 تن رسید که موفقیت بزرگی است وبا توجه به سیاستهای شرکت پخش فرآورده های نفتی و اختصاص سهمیه بارگیری مازوت و مواد شیمیایی صادراتی از مبادی پتروشیمی شازند و ایستگاه قم و اراک، به راه آهن اراک سهم بسزائی در رشد بارگیری داشته است.
 
عامری افزود: در خرداد ماه امسال میزان 747 هزارو 916 تن بار خالص و یک میلیون و466 هزار و 925 تن بار ناخالص توسط 13 هزارو 653 واگن در راه آهن اراک حمل شد.
کد مطلب 1370369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها