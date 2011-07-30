به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو در تلاش است برای بالابردن جذابیت مبارزات تکواندو روش جدیدی را به مرحله اجرا بگذارد. این روش که قرار است در جام جهانی اجرا شود هنوز در مرحله آزمایش است .بر اساس این طرح کشورها تیم خود را در پنج وزن ارنج خواهند کرد.

تیم ها به قید قرعه لباس قرمز یا آبی را برتن خواهند کرد. لباسی که سراپا رنگی خواهد بود. از سوی دیگر هر مبارزه باید در سه راند و در مجموع 19 دقیقه به اتمام برسد. زمان راند اول 5 دقیقه و دو راند بعدی هم هر کدام هفت دقیقه خواهد بود. بر همین اساس مربی هر تیم می تواند در جریان مبارزه با نشان دادن پرچمی به رنگ لباس تیم خود تکواندوکار داخل میدان را تعویض کند. این تعویض بدون در نظر گرفتن وزن می باشد. تیم برنده نیز بر اساس مجموع امتیازات محاسبه خواهد شد.

این روش که سال گذشته در جریان مسابقات ستارگان جهان در روسیه اجرا شده بود، روز جمعه نیز در مراسم افتتاحیه رقابتهای جهانی پومسه یک بار دیگر آزمایش شد. پنج تیم ترکیه ، روسیه ، چین ، کره و آذربایجان در این بخش حضور دارند که آذری ها ابتدا چین را 43 بر24 شکست داده و سپس 23 بر22 نتیجه را به روسیه میزبان واگذار کرد.

اما در بخش پومسه نزدیک به 570 ورزشکار از 53 کشور حضور دارند در مجموع سه روز رقابت مدعیان 18 مدال طلا توزیع خواه شد. کره جنوبی در روز نخست موفق به کسب چهار مدال طلا و یک مدال نقره شد تا به تنهایی در صدر جدول توزیع مدالها بایستد. چین تایپه با یک طلا و یک نقره دوم است و دو کشور انگلستان و آلمان هم با یک مدال طلا سوم هستند. روسیه ، فیلیپین و دانمارک با یک نقره و ایران با دو مدال برنز در مکانهای بعدی قرار دارند.

مراسم افتتاحیه این مسابقات با حضور دکتر"چو" رئیس فدراسیون جهانی ، "پیرمورسکی" فرماندار و "گارکانوف" رئیس پارلمان منطقه ای و "پوشکاروف" شهردار ولادی وستوک برگزار شد. در این مراسم "چو" از اهمیت پومسه سخن گفت و اینکه هر فردی بدون توجه به سن و جنس می تواتد درسایه امید، نظم و اخلاق در آن فعالیت کند.

بعد از سخنان رئیس فدراسیون جهانی هم سه تیم از فیلیپین، ترکیه و ویتنام در سبک آزاد پومسه که روشی ابداعی و با اجرای فرم با موسیقی به رقابت پرداختند که در نهایت ویتنام اول شد. ترکیه و فیلیپین هم دوم و سوم شدند.

رقابتهای پومسه قهرمانی جهان روز گذشته در "ولادی وستوک" روسیه آغاز و فردا یکشنبه به اتمام خواهد رسید.