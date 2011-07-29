به گزارش خبرنگار مهر، مقالات داغ به مقالاتی گفته می شود که نسبت به سایر مقالات در همان رشته موضوعی و دوره زمانی در مدت کوتاهی پس از انتشارشان تعداد قابل توجهی استناد دریافت کرده باشند.

برای تعیین مقالات داغ در هر رشته موضوعی تنها مقالاتی که در طول دو سال اخیر منتشر شده اند در قالب دوره های دو ماهه مورد بررسی قرار می گیرند تا مشخص شود که کدام مقالات میزان استنادهای بیشتری را نسبت به روال معمول دریافت داشته اند.

در میان 23 کشور اسلامی 98 مقاله داغ منتشر شده است و که ایران با 24 مقاله داغ در صدر قرار دارد. ترکیه با 22 مقاله داغ در رتبه بعدی قرار دارد.

بیشترین تعداد مقالات داغ از دانشمندان جمهوری اسلامی ایران، در رشته فنی و مهندسی و پس از آن پزشکی بالینی تولید شده است. همچنین بیشترین تعداد مقالات داغ کشور ترکیه در رشته فنی و مهندسی و پس از آن علوم اجتماعی بوده است.

ردیف نام رشته ها سهم رشته مربوط به مقالات داغ 1 پزشکی بالینی 28.6 درصد 2 مهندسی 27.6 درصد 3 علوم اجتماعی 11.2 درصد 4 شیمی 9.2 درصد 5 ایمنی شناسی 7.1 درصد 6 ریاضیات 7.1 درصد 7 میکروب شناسی 5.1 درصد 8 علوم کشاورزی 1 درصد 9 علوم رایانه 1 درصد 10 فیزیک 1 درصد

همچنین تصویر سازی نمودارهای مربوطه در مشارکت علمی کشورهای اسلامی با سایر کشورهای جهان در تولید مقالات داغ نشان می دهد دو کشور ایالات متحده آمریکا و سوئیس دارای بیشترین همکاری با کشورهای اسلامی در تولید مقالات داغ بوده اند و از میان کشورهای اسلامی نیز بیشترین کشورهای دارای مشارکت علمی شامل پاکستان، ترکیه، بورکینافاسو و الجزایر بوده است.