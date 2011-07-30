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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شهرهای خوزستان رطوبت 80 درصدی هوا را تجربه کردند

شهرهای خوزستان رطوبت 80 درصدی هوا را تجربه کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست هواشناسی خوزستان گفت: از روز جمعه شهرهای ساحلی استان خوزستان رطوبت 80 درصدی در هوا را تجربه کردند.

نادر شفی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش رطوبت هوا به بیش از 80 درصد و گرمای حدود 50 درجه گفت: علت بروز این پدیده ورود امواج رطوبت زا به استان خوزستان است.

وی با بیان اینکه این پدیده در بیشتر شهرهای استان مشاهده شده است، افزود: اهواز در اوایل صبح روز جمعه با 45 درصد و شهرهای ساحلی و بندری استان از جمله ماهشهر و آبادان با 80 درصد بیشترین میزان رطوبت را داشتند.

وی گفت: این پدیده تا فردا نیز در استان ادامه خواهد داشت و به علت شرایط اقلیمی خوزستان پدیده شرجی (خرما پزان) تا پایان شهریور به صورت ناپیوسته مشاهده می شود.

همچنین مدیر دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص موج بی سابقه گرمای استان خوزستان گفت: انتقال عوامل میکروبی با  افزایش گرمای هوا،  عدم رعایت بهداشت فردی و مصرف غذاهای آلوده تشدید می شود.

دکتر سید محمد تقی منصوری افزود: علائم مسمومیتهای غذایی شامل طیف وسیعی از عوارض گوارشی است که می توان به  تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، اسهال، کاهش وزن، ضعف، سرگیجه و بی حالی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در مواقع احتمالی ابتلا به مسمومیت غذایی باید فورا به پزشک مراجعه کرد به شهروندان توصیه کرد: در این مواقع بیمار باید به فکر جایگزینی مناسب و سریع برای آب و املاح از دست رفته بدن از طریق نوشیدن مایعات بهداشتی همچون آب، دوغ و محلول او آراس(ORS) باشد و از داروهای غابض(پیشگیری از اسهال) و آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک خودداری کند.

منصوری همچنین به شهروندان توصیه کرد: در هنگام مسافرت باید از غذاهای کم حجم و بهداشتی استفاده و به دمای حمل غذا و نظافت ظروف توجه بیشتری کنند.
کد مطلب 1370378

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