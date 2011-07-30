شهرهای خوزستان رطوبت 80 درصدی هوا را تجربه کردند

نادر شفی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش رطوبت هوا به بیش از 80 درصد و گرمای حدود 50 درجه گفت: علت بروز این پدیده ورود امواج رطوبت زا به استان خوزستان است.

وی با بیان اینکه این پدیده در بیشتر شهرهای استان مشاهده شده است، افزود: اهواز در اوایل صبح روز جمعه با 45 درصد و شهرهای ساحلی و بندری استان از جمله ماهشهر و آبادان با 80 درصد بیشترین میزان رطوبت را داشتند.



وی گفت: این پدیده تا فردا نیز در استان ادامه خواهد داشت و به علت شرایط اقلیمی خوزستان پدیده شرجی (خرما پزان) تا پایان شهریور به صورت ناپیوسته مشاهده می شود.



همچنین مدیر دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص موج بی سابقه گرمای استان خوزستان گفت: انتقال عوامل میکروبی با افزایش گرمای هوا، عدم رعایت بهداشت فردی و مصرف غذاهای آلوده تشدید می شود.



دکتر سید محمد تقی منصوری افزود: علائم مسمومیتهای غذایی شامل طیف وسیعی از عوارض گوارشی است که می توان به تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، اسهال، کاهش وزن، ضعف، سرگیجه و بی حالی اشاره کرد.



وی با بیان اینکه در مواقع احتمالی ابتلا به مسمومیت غذایی باید فورا به پزشک مراجعه کرد به شهروندان توصیه کرد: در این مواقع بیمار باید به فکر جایگزینی مناسب و سریع برای آب و املاح از دست رفته بدن از طریق نوشیدن مایعات بهداشتی همچون آب، دوغ و محلول او آراس(ORS) باشد و از داروهای غابض(پیشگیری از اسهال) و آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک خودداری کند.



منصوری همچنین به شهروندان توصیه کرد: در هنگام مسافرت باید از غذاهای کم حجم و بهداشتی استفاده و به دمای حمل غذا و نظافت ظروف توجه بیشتری کنند.