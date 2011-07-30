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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

وزیر مالزیایی اعلام کرد:

10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مالزی تا پایان سال 2011

10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مالزی تا پایان سال 2011

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر تجارت بین المللی و صنایع مالزی از پیش بینی 10 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور تا پایان سال 2011 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "مصطفی محمد" میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه نخست سال جاری را 3.7 میلیارد دلار عنوان کرد وافزود: پیش بینی می شود این سرمایه گذاری ها ازطریق برنامه های محرک اقتصادی دولت مانند برنامه انتقال اقتصادی (ETP) جذب شود.

وی میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته میلادی را 9.1 میلیارد دلار اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 2010 بالاترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در تاریخ مالزی بوده که 536 درصد افزایش نسبت به سال 2009 داشته است.
کد مطلب 1370387

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