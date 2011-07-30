10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مالزی تا پایان سال 2011

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "مصطفی محمد" میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه نخست سال جاری را 3.7 میلیارد دلار عنوان کرد وافزود: پیش بینی می شود این سرمایه گذاری ها ازطریق برنامه های محرک اقتصادی دولت مانند برنامه انتقال اقتصادی (ETP) جذب شود.
وی میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته میلادی را 9.1 میلیارد دلار اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 2010 بالاترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در تاریخ مالزی بوده که 536 درصد افزایش نسبت به سال 2009 داشته است.
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