به گزارش خبرنگار مهر، ساعت پخش مجموعه‌های ماه رمضان برای دومین بار تغییر کرد. همچنین روز چهارشنبه پنجم مراد ماه مجموعه رمضان شبکه تهران تغییر کرد و "سه دونگ سه دونگ" جایگزین مجموعه "تکیه بر باد" شد.

مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده به جای ساعت 22 ساعت 22:30 روی آنتن شبکه یک می‌رود. در این مجموعه بازیگرانی چون مسعود رایگان، فریبا کوثری، داریوش کاردان، شبنم مقدمی، علی سلیمانی، مهرداد صدیقیان، خاطره اسدی، هدی زین العابدین، سعیده عرب و ... بازی می‌کنند.

در داستان این مجموعه زندگی دو دختر در جدال با فراز و نشیب‌های زندگی‌شان به تصویر کشیده می‌شود و عیارسنجی ایمان هر یک از آنها ماجراهای "سقوط یک فرشته " را شکل می‌دهد.

مجموعه تلویزیونی "سی‌امین روز" به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی رضا جودی به جای ساعت 21:40 قبل از افطار از شبکه دو پخش می‌شود. در این سریال هومن سیدی، آزاده صمدی، پژمان بازغی، سیما تیرانداز، رزیتا غفاری، محمود عزیزی، کوروش سلیمانی و ... بازی کردند.

این سریال حکایت مردی به نام سیاوش کیانی است که یک روز ناخواسته باعث می‌شود خون برادر رفیقش، دستانش را آغشته کند. سیاوش مردانه پای اتهام می‌ایستد و اعدام را قبول می‌کند تا شاید به آرامش برسد، اما در آخرین لحظات، فرشته‌ای بر او نازل می‌شود و او را از آینده‌اش آگاه می‌کند.

مجموعه تلویزیونی "پنج کیلومتر تا بهشت" به کارگردانی علیرضا افخمی و تهیه‌کنندگی داود هاشمی ساعت 20:45 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. در این مجموعه داریوش فرهنگ، مهدی سلوکی، شهرام قائدی، رضا توکلی، شهنام شهابی، شبنم قلی‌خانی، نفیسه روشن، پردیس افکاری، حسین سلیمانی، ایمان باقری، سولماز غنی، رضا آحادی و ... بازی می‌کنند. داستان درباره دختر و پسری است که قصد ازدواج دارند، اما درگیر ماجراهایی می‌شوند.

مجموعه تلویزیونی "سه دونگ سه دونگ" به کارگردانی شاهد احمدلو ساعت 23:15 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این سریال سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، مرجانه گلچین، جواد عزتی، یوسف صیادی، داریوش سلیمی، عباس جمشیدی فر، اشکان اشتیاق، نادیا دلدار گلچین، بیژن پیشدادی، گیتی معینی، سیروس میمنت، ساقی زینتی، مریم معصومی، فرشاد حسینی موحد، متین السادات ستوده، سیاوش مفیدی و...بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: نصرت عشقی سالهاست در یکی از محلات تهران نانوایی سنگگ دارد که به اتفاق سه پسرش مسعود، محمود و منصور آنجا را اداره می‌کند. تا اینکه با آمدن پرویز شریک سه دونگ از مغازه‌اش که در ده سال قبل به ایتالیا رفته وحالا برای فروش سه دونگ آن به ایران آمده است ماجراهایی پیش می‌آید و ...

مجموعه تلویزیونی "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان در ماه رمضان از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.