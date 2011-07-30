ثبت سفارش برای واردات میوه های غیرضروری انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان صبح جمعه در حاشیه بازدید از هفتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی دام، طیور و شیلات ایران در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای جبران کمبود محصولات کشاورزی باید وزارت بازرگانی و بخش خصوصی اقدام به واردات محصولاتی که در کشور دچار کمبود شده اند کنند.

وی از تعیین ضوابط و شرایط واردات 190 قلم کالای مرتبط با بخش کشاورزی در خرداد ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که فقط در برخی از محصولاتی که کمبود داریم و در زمانی که تولید کننده آن محصول را به فروش رساند اقدام به واردات این محصولات شود.

وی بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون در سال گذشته در دو مقطع شهریور و مهرماه چارچوب شرایط و ضوابط واردات کالاهای مرتبط با بخش کشاورزی را تعیین کرد.

وی تاکید کرد: در زمانی که تولید کنندگان محصولات کشاورزی تولیداتشان را روانه بازار کنند، حداکثر تعرفه وارداتی را اعمال می کنیم.

خلیلیان از ممنوع شدن واردات شیر خشک صنعتی به کشور در فروردین ماه سال جاری خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال گذشته تنها 200 هزار تن گوشت وارد کشور شد، گفت: سقف واردات گوشت در سال جاری بالغ بر 100 هزار تن است.