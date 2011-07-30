کشتی محلی مازندران بین المللی می شود

مراد‌علی یزدان ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نامه ای که چندی قبل فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری به رئیس فدراسیون کشتی نوشته درخواست حضور چند کشور صاحب سبک کشتی به مازندران برای معرفی کشتی لوچو این استان به دنیا کرده و این مهم در حال رایزنی است.

وی افزود: فدراسیون کشتی آبان ماه امسال، میزبان مربیان کشتی دنیا در تهران است و از این رو انجمن کشتی لوچو قصد دارد با هماهنگی فدراسیون کشتی، دفاعیه ای در خصوص معرفی بیشتر کشتی لوچوی مازندران در جمع مربیان ارائه کند.

رئیس انجمن کشتی لوچوی فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور تصریح کرد: بر این اساس کلاس های متعدد توجیهی در خصوص فن و مقررات کشتی لوچو برای علاقمندان گذاشته شده و تعدادی از داوران موفق به دریافت کارت داوری ویژه کشتی لوچو شدند.

یزدان‌نژاد، از تدریس کشتی لوچو در دانشگاه های کشور به عنوان اقدام دیگر انجمن کشتی لوچوی فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور در راستای معرفی بیشتر این ورزش بومی و محلی خبر داد.

وی ادامه داد: با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کشتی لوچو به عنوان دو واحد درسی در دانشگاه مازندران مورد پذیرش قرارگرفته و از ترم جدید در دروس تربیت بدنی این دانشگاه تدریس خواهد شد.

وی اضافه کرد: واحد کشتی لوچو هم اکنون به عنوان درس دو واحدی اجباری در دانشگاه های پیام نور سراسرکشور تدریس می شود.

رئیس انجمن کشتی لوچوی فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور به قابلیت های بالای مازندران در کشتی لوچو اشاره کرد و یادآور شد: کشتی لوچو هم اکنون به عنوان کشتی ساحلی در جهان مطرح است و سال گذشته دو لوچوکار مازندرانی توانستند در مسابقات جهانی رتبه کسب کنند.

یزدان‌نژاد، برگزاری مسابقه کشتی لوچو در منطقه شمال کشور را با هدف احیای سنت پهلوانی و گسترش این رشته ورزشی در روستاهای این استانها ضروری دانست و یادآورشد: ویژگی مهم ورزش روستایی و عشایری، حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی در قالب بازی‌های بومی و محلی است و این موضوع یکی از علائق بزرگ روستائیان و عشایر کشور است.