منبر و محراب مسجد سکوی پرش نمایندگان نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی در همایش طلایه داران هدایت با بیان اینکه روحانی نباید تحت تاثیر فضا و جوسازی های دیگران قرار بگیرد، تأکید کرد: کلیات و ضرورت حضور در انتخابات و ویژگی نماینده اصلح را به مردم بگویید، ولی نگذارید از لباس روحانیت به نفع کسی استفاده شود.

وی تصریح کرد: لباس روحانیت لباس تکلیف است، باید با روشنگری به وظیفه خودتان عمل کنید و در این راه از آبروی خود خرج دین کنید و اهل معامله نباشید.

وی روشنگری را از مهم ترین وظایف علمای دین دانست و افزود: شان عالم رفاه طلبی نیست، چرا که روحانیت شغل نیست، بلکه دائم در سنگر جهاد بودن است.

آیت الله خاتمی با با بیان اینکه در زمان انقلاب هر شب یک روحانی شجاع به منبر می رفت و خودش را برای دستگیری هم آماده می کرد، افزود: امروز از این فرصت های تبلیغی می توان بیشتر استفاده کرد که کارهای خوبی هم در این راستا در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه اگر اسلام و پیروزی انقلاب را مدیون اعزام های تبلیغی روحانیت بدانیم گزاف نگفته ایم، توصیح داد: اگر مرکز اسناد یا هر نهاد دیگری یک پروژه ای را در این عرصه تعریف کند و نقش اعزام تبلیغی روحانیت را در پیروزی انقلاب بسنجد به این مهم دست خواهد یافت.

وی افزود: ماه رمضان علماء با شیوه ای منظم و آرام مباحث را مطرح می کردند، وقتی جمعیت جمع می شد روشنگری می کردند و این برنامه اثر خودش را گذاشت و مردم را به صحنه آورد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید به کارکردهای ماه رمضان در توسعه فرهنگی جامعه توجه داشت، افزود: ماموریت روحانی و عالم دین این است که مانند دژ از نفوذ دشمن جلوگیری کند و چراغ فروزان خدا برای هدایت بندگان در روی زمین باشد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: جامع ترین تعبیر برای عالم دینی شیعه مرزبان است و معنای این حرف این است که عالم شیعه گوشه گیر نیست و درس نمی خواند که زندگی آرامی داشته باشد بلکه درد دین دارد و این دغدغه هیچ وقت او را تنها نمی گذارد.

همایش طلایه داران هدایت ویژه هزار مبلغ دینی برگزار شد که به مناسبت ماه رمضان برای ترویج فرهنگ اسلامی به روستاها و شهرستان های استان اعزام می شوند.

گفتنی است، این همایش به صورت همزمان در مشهد و چهار شهرستان تربت جام، سبزوار، تربت حیدریه و قوچان به صورت منطقه ای برگزار می شود.

محورهای این همایش بهره گیری از آموزه های قرآن در تبلیغ، نقش حکومت در فرهنگ سازی دینی و ضرورت برنامه ریزی در تبلیغ است.