دو سوم شهرها محل مناسب اقامه نماز جمعه ندارند/180 مصلی در دست ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا تقوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مهدیشهر گفت: اکثر نمازجمعه های این شهرها در مساجد کوچک، سالن های ورزشی، بوستان ها و ... اقامه می شود.

وی با بیان اینکه نمازگزاران با مشکلات فراوانی در زمستان و تابستان در شهرهای فاقد مصلی روبرو هستند، گفت: در شهرهای مختلف کشور به شدت نیازمند چنین مکان هایی هستیم.

180 مصلی در حال ساخت است



سید رضا تقوی با اشاره به اجرای نهضت مصلی سازی در کشور گفت: هم اکنون در 170 تا 180 شهر کشور مصلی در حال ساخت است.



به گفته وی در 50 شهر نیز برای امامان جمعه خانه و ستاد نیز احداث شده است که جنبه خانه سازمانی دارد.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه سال قبل 140 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مصلی اختصاص یافت گفت: امسال نیز در همین حدود اعتبار پیش بینی شده است.

نماز جمعه امکانات دولتی ندارد و نداشته است



وی نماز جمعه را زیر نظر رهبری دانست و گفت: نمازهای جمعه زیرمجموعه رهبری است و امکانات دولتی نداشته و ندارند.

وی اضافه کرد: در دولت های نهم و دهم یک سری امکاناتی برای نیازهای اندک اختصاص یافت و حرکتی به مصلی سازی در کشور داده شده است.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، وظیفه و سیاست همیشگی ائمه جمعه در انتخابات را تشویق و ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های رای دانست و ادامه داد: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای موجب قوت نظام است.



به گفته وی، در انتخابات آینده نیز ائمه جمعه وظیفه تشویق مردم به حضور در انتخابات را بر عهده دارند.